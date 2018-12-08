Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Efeler Ligi'ne 9'uncu, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edildi.<br><br>Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne: 0-3<br><br>İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe: 1-3<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3<br><br>Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-0<br><br>Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3<br><br>Karayolları-THY: 1-3