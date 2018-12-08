08 Aralık 2018, 19:30
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Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Efeler Ligi'ne 9'uncu, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Voleybolda Efeler Ligi'ne 9'uncu, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Efeler Ligi

Jeopark Kula Belediyespor- Tokat Belediyesi Plevne: 0-3

İkbal Afyon Belediye Yüntaş- Fenerbahçe: 1-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Karayolları- THY: 1-3 Büyükşehir Belediyespor,voleybol,Vestel
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:30



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