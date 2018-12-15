15 Aralık 2018, 21:58
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Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başlarken, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta mücadelesi sona erdi.

Voleybol Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başlarken, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta mücadelesi sona erdi.

Liglerde yapılan maçların sonuçları şöyle:

Efeler Ligi:

Halkbank- Arhavi Belediyespor: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş- Galatasaray: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi:

Çanakkale Belediyespor-Karayolları: 2-3

Halkbank- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 3-1

THY- Beşiktaş: 3-1 Vestel,voleybol
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58



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