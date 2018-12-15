Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başlarken, Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta mücadelesi sona erdi.
Liglerde yapılan maçların sonuçları şöyle:
Efeler Ligi:
Halkbank- Arhavi
Belediyespor: 3-0 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor
: 3-1
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş- Galatasaray
: 3-1
Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale
Belediyespor-Karayolları: 2-3
Halkbank- Aydın
Büyükşehir Belediyespor: 0-3 Eczacıbaşı
VitrA-VakıfBank: 3-1
THY- Beşiktaş
: 3-1
Vestel,voleybol
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58