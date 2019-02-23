23 Şubat 2019, 21:38
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Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Efeler Ligi

Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Maliye Piyango: 3-0

Ziraat Bankası- Galatasaray: 2-3

Arkas Spor-Halkbank: 1-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0

VakıfBank- Eczacıbaşı VitrA: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1 Galatasaray, voleybol, Vestel, Spor
Kaynak: AA


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