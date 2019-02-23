Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Efeler Ligi
Fenerbahçe-İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: 3-1 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Maliye Piyango
: 3-0
Ziraat Bankası- Galatasaray
: 2-3
Arkas Spor-Halkbank: 1-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi Aydın
Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0
VakıfBank- Eczacıbaşı
VitrA: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet
: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: 3-1
Galatasaray, voleybol, Vestel, Spor
Kaynak: AA