Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlandı.<br><br>Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-2<br><br>Maliye Piyango-Arkas Spor: 0-3<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Eczacıbaşı VitrA- <a class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> HDI Sigorta: 3-1<br><br>Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/buyuksehir-belediyespor/' title='Büyükşehir Belediyespor'>Büyükşehir Belediyespor</a>: 3-1<br><br>Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3<br><br>Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş: 1-3<br><br>Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-0