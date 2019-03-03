03 Mart 2019, 20:35
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Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlandı.

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Efeler Ligi

Halkbank- Tokat Belediye Plevne: 3-2

Maliye Piyango- Arkas Spor: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA- Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3

Çanakkale Belediyespor- Beşiktaş: 1-3

Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-0 Çanakkale Belediyespor, Vestel, voleybol, Spor
Kaynak: AA


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