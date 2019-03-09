Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı.<br><br>Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 2 karşılaşma oynandı.<br><br>Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1<br><br>Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2<br><br>Arhavi Belediyespor-Halkbank: 0-3<br><br>Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2<br><br>Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Halkbank-Fenerbahçe Opet: 0-3<br><br>Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3