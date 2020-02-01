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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftasında tek maç yapılırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.

01.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:12Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftasında tek maç yapılırken, AXA Efeler Ligi'nde ise 15. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı VitrA-Karayolları: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Spor Toto-İnegöl Belediyespor: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 3-0
Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol: 3-0
Ziraat Bankası-Halkbank: 3-2

voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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