Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta 2 maçla başlarken, AXA Sigorta
Efeler Ligi'nin 19. haftası 4 karşılaşmayla devam etti.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 1-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol-Halkbank: 0-3
Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1
Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3