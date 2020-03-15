Voleybol: Toplu sonuç
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve son hafta maçları tek karşılaşma dışında tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.
15.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:44
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve son hafta maçları tek karşılaşma dışında tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Ligde yarın Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0
AtlasGlobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0
Play-off eşleşmeleri
Ligde normal sezonu VakıfBank lider bitirirken, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off'a kalan diğer ekipler oldu.
Son 4 sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için play-out oynayacak.
Ligde play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
VakıfBank-Nilüfer Belediyespor
Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt
Ligde yarın Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0
AtlasGlobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0
Play-off eşleşmeleri
Ligde normal sezonu VakıfBank lider bitirirken, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off'a kalan diğer ekipler oldu.
Son 4 sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için play-out oynayacak.
Ligde play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
VakıfBank-Nilüfer Belediyespor
Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor
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