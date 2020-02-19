Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat müsabakalarına vize aldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
'in Mucur
ilçesi Fatih
Ortaokulu öğrencileri, voleybol yıldız erkekler turnuvasında il birincisi oldu.
Kırşehir'i, Yozgat'ta yapılacak gurup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri ile birlikte ilçede bulunan esnaflarda sevinç yaşadı.
İl bazlı yapılan müsabakalarda rakiplerini eleyen öğrencilere ilçede bulunan esnaflarda spor
ayakkabısı, top, eşofman gibi bazı hediyelerde bulundu. Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri taşımalı sistemle eğitim görüyor. - KIRŞEHİR