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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

28.09.2019 22:34Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.
Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Almanya temsilcisi Schweriner ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.
İlk karşılaşmada VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.
Schweriner ise Olympiakos'u 23-25, 26-28, 25-21, 25-22 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.
Turnuva, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

voleybol, Kuşadası, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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