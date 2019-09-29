Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

Aydın
Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası
Belediyesince düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol
Dostluk Turnuvası'nda VakıfBank birinciliği elde etti.
Uğur İnan Spor
Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde VakıfBank, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Almanya temsilcisi Schweriner'le karşılaştı.
VakıfBank, Olympiakos'u 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Schweriner karşısında 25-23, 26-24, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip geldi.
Bu sonuçlarla turnuvayı namağlup tamamlayan VakıfBank birinci olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise ikinci sırayı aldı.