09 Kasım 2018, 20:14
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: İsmail Yıldırım, Tayfun ŞenerKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay, Simay Kurt, Bahar Akbay)Eczacıbaşı VitrA: Gamze...

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay, Simay Kurt, Bahar Akbay)

Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Gibbemeyer, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı (Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Büşra Kılıçlı)

Setler: 16-25, 20-25, 12-25

Süre: 73 dakika (23, 26, 24)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA 3. galibiyetini aldı, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 2. mağlubiyetini yaşadı. İsmail Yıldırım,Vestel,Beylikdüzü,voleybol
09 Kasım 2018 Cuma 20:14



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