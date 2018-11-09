Salon: Beylikdüzü
Spor Kompleksi
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş
, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay
, Simay Kurt, Bahar Akbay) Eczacıbaşı
VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Gibbemeyer, Boskovic, Meliha İsmailoğlu
, Beyza Arıcı
(Şebnem Simge
Aköz, Gözde Yılmaz
, Ezgi Dilik
, Büşra Kılıçlı
)
Setler: 16-25, 20-25, 12-25
Süre: 73 dakika (23, 26, 24)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA 3. galibiyetini aldı, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
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