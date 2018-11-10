10 Kasım 2018, 16:36
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl)

Setler: 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15

Süre: 128 dakika (22, 29, 30, 28, 19)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 3. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Birinci sete etkili başlayan Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta'nın oyun kurmasını engelledi. Rykhliuk'un etkili servisleriyle teknik molayı 12-6 önde geçen siyah-beyazlılar, seti de 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı ataklarla geçti. Teknik molayı 12-10 önde kapatan Beşiktaş, çekişmeli geçen seti 25-23 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette sarı-kırmızılı takım, Hande'nin smaçlarıyla molayı 12-9 önde kapattı. Taktik servisler atarak öne geçen Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ın ataklarını tekli blokta eritince teknik molayı 12-10 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-18 kazandı ve skoru 2-2 yaptı.

Büyük çekişmeye sahne olan tie-break setinde az hata yapan Beşiktaş, seti 15-12 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Gizem Karadayı,Sigorta,Beşiktaş
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:36



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