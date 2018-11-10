10 Kasım 2018, 16:50
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Emiroğlu, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere)Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuğçe Ceyhan (Gülçin...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere)

Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Kübra Keğan, Yasemin Özel, Mariana Aydın)

Setler: 25-15, 25-21, 25-13

Süre: 81 dakika (27, 32, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi. Ceyhan,Vestel,Sazlıdere,Büyükşehir Belediyespor
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:50



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