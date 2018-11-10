Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Turgut Uzunçakmak Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere
)
Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuğçe Ceyhan
(Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin
, Kübra Keğan, Yasemin Özel, Mariana Aydın)
Setler: 25-15, 25-21, 25-13
Süre: 81 dakika (27, 32, 22)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Ceyhan,Vestel,Sazlıdere,Büyükşehir Belediyespor
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:50