10 Kasım 2018, 18:08
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Ayşim ErginayHalkbank: Gülece Güder, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan, Simge Yalçın, Hande Naz Şimşek, Ada Germen)THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Stephanie, İpek Ercan...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay

Halkbank: Gülece Güder, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan, Simge Yalçın, Hande Naz Şimşek, Ada Germen)

THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Stephanie, İpek Ercan ( Berin Yıldırım, Duygu Arslan, Mislina Yağmur Kılıç, Su Zent, Nikolic, İrem Çor)

Setler: 23-25, 21-25, 17-25

Süre: 88 dakika (31, 30, 27)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde THY, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:08



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