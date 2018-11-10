Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay
Halkbank: Gülece Güder, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan
, Simge
Yalçın, Hande Naz Şimşek, Ada Germen) THY
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Stephanie, İpek Ercan ( Berin Yıldırım
, Duygu Arslan
, Mislina Yağmur Kılıç, Su Zent, Nikolic, İrem Çor)
Setler: 23-25, 21-25, 17-25
Süre: 88 dakika (31, 30, 27)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde THY, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:08