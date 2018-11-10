Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurdagülen, Collar, Lazic, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Zeynep Seda
Uslu, Elif Boran, Seda Menekşe) Çanakkale Belediyespor
: Ece Hocaoğlu
, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul, Birgül Güler
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe
Aksoylu)
Setler: 25-18, 25-15, 25-20
Süre: 89 dakika (31, 25, 33)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Zeynep Seda,Vestel,voleybol,Çanakkale Belediyespor
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:55