10 Kasım 2018, 19:55
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Cihat Küçükboyacı, Tuncay SevimNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurdagülen, Collar, Lazic, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Zeynep Seda Uslu, Elif Boran, Seda Menekşe)Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurdagülen, Collar, Lazic, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Zeynep Seda Uslu, Elif Boran, Seda Menekşe)

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Aksoylu)

Setler: 25-18, 25-15, 25-20

Süre: 89 dakika (31, 25, 33)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi. Zeynep Seda,Vestel,voleybol,Çanakkale Belediyespor
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:55



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