Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili THY
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım
, Nikolic, Duygu Arslan
)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş
(Melisa Memiş, Simay Kurt, Seray Altay
, Buse Melis Kara, Deniz Uyanık, Ayşegül Girgin)
Setler: 29-27, 25-20, 25-23
Süre: 106 dakika (35, 39, 32)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında THY, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.