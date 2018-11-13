13 Kasım 2018, 17:36
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Esat DanziliTHY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic, Duygu Arslan)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım, Nikolic, Duygu Arslan)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Seray Altay, Buse Melis Kara, Deniz Uyanık, Ayşegül Girgin)

Setler: 29-27, 25-20, 25-23

Süre: 106 dakika (35, 39, 32)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında THY, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
13 Kasım 2018 Salı 17:36



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