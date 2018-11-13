13 Kasım 2018, 20:31
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent Hakemler: Bilal Çağlar, Ali SarıkuzuKarayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Ayçin Akyol)Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Bailey, Özgenur...

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Bilal Çağlar, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Ayçin Akyol)

Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Bailey, Özgenur Yurdagülen, Collar (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut)

Setler: 21-25, 25-21, 25-20, 25-13

Süre: 109 dakika (27, 31, 29, 22)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Karayolları, ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi. Ceyhan,Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel
13 Kasım 2018 Salı 20:31



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