Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Ali Sarıkuzu
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan
, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin
, Mariana Aydın
, Ayçin Akyol)
Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Bailey, Özgenur Yurdagülen, Collar (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda
Uslu, Hande Korkut
)
Setler: 21-25, 25-21, 25-20, 25-13
Süre: 109 dakika (27, 31, 29, 22)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Karayolları, ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Ceyhan,Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel