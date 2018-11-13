Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Anafartalar
Hakemler: Ramazan Çevik, BarışKarakoyun Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
, Işık Öz, Ece Hocaoğlu
, Gökçe
Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, DominikaSobolska, (Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul)
Halkbank: Ceyda Durukan, DeryaÇayırgan, Eylül
Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç,Ramos, (Tutku Burcu Yüzgenç, Sakradzija, Ada Germen,Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur
Doğan)
Setler: 25-21, 25-21, 27-25
Süre: 99 dakika (31, 29, 39) Vestel
Venus Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesindeÇanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Ece Hocaoğlu,Birgül Güler,Vestel