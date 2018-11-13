13 Kasım 2018, 20:46
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: AnafartalarHakemler: Ramazan Çevik, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolska, (Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul)Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden...

Salon:
Anafartalar

Hakemler: Ramazan Çevik, Barış
Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz,
Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika
Sobolska, (Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul)

Halkbank: Ceyda Durukan, Derya
Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç,
Ramos, (Tutku Burcu Yüzgenç, Sakradzija, Ada Germen,
Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur Doğan)

Setler:
25-21, 25-21, 27-25

Süre: 99 dakika (31, 29, 39)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesinde
Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 yendi. Ece Hocaoğlu,Birgül Güler,Vestel
13 Kasım 2018 Salı 20:46



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