13 Kasım 2018, 21:24
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet GülEczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)

Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler)

Setler: 26-24, 27-25, 26-24

Süre: 96 dakika ( 31, 31, 36)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA ligde üst üste dördüncü kez kazanırken, Fenerbahçe ikinci mağlubiyetini aldı.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, birinci setin teknik molasına 12-6 önde girdi. Geriden gelen Eczacıbaşı VitrA, 22-22 beraberliği sağladıktan sonra birinci seti 26-24 kazanmasını bildi.

İkinci setin başında etkili olan turuncu-beyazlı ekip, teknik molada 12-6 üstünlük yakaladı. Ev sahibi takım, yine çekişmenin yaşandığı bu seti Boskovic ve Kim'in sayılarıyla 27-25 alarak maçta 2-0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmanın üçüncü setindeki teknik molaya da 12-8 önde girdi. Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe, 22-2 beraberliği sağlamasını bildi. Boskovic ile etkili olan ve bu seti de 26-24 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Burhan Felek,Vestel,Gözde Yılmaz,Fenerbahçe
13 Kasım 2018 Salı 21:24



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