Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Mehmet Gül Eczacıbaşı
VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Kim Koung
, Beyza Arıcı
(Simge
Aköz, Meliha İsmailoğlu
, Gibbemeyer, Ezgi Dilik
, Gözde Yılmaz
) Fenerbahçe
: Fatma Yıldırım, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Dicle
Nur Babat, Polen Ünver, Sıla Çalışkan
, Merve Dalbeler)
Setler: 26-24, 27-25, 26-24
Süre: 96 dakika ( 31, 31, 36)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.
Eczacıbaşı VitrA ligde üst üste dördüncü kez kazanırken, Fenerbahçe ikinci mağlubiyetini aldı.
Maça iyi başlayan Fenerbahçe, birinci setin teknik molasına 12-6 önde girdi. Geriden gelen Eczacıbaşı VitrA, 22-22 beraberliği sağladıktan sonra birinci seti 26-24 kazanmasını bildi.
İkinci setin başında etkili olan turuncu-beyazlı ekip, teknik molada 12-6 üstünlük yakaladı. Ev sahibi takım, yine çekişmenin yaşandığı bu seti Boskovic ve Kim'in sayılarıyla 27-25 alarak maçta 2-0 öne geçti.
Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmanın üçüncü setindeki teknik molaya da 12-8 önde girdi. Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe, 22-2 beraberliği sağlamasını bildi. Boskovic ile etkili olan ve bu seti de 26-24 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti.
Burhan Felek,Vestel,Gözde Yılmaz,Fenerbahçe