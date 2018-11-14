14 Kasım 2018, 20:00
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet TopalVakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)Galatasaray: Leys, Jackson, Nursevil Aydınlar, Hande...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes ( Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)

Galatasaray: Leys, Jackson, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Dilara Gedikoğlu, Çağla Akın, Buse Kayacan)

Setler: 25-23, 25-18, 25-18

Süre: 80 dakika (30, 24, 26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Vakıfbank üst üste dördüncü maçını kazanırken, Galatasaray üçüncü kez mağlup oldu. Vestel,Gizem Güner,Galatasaray,Vakıflar Bankası
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:00



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