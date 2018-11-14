Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank
Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Gizem Güner
, Ebrar Karakurt
, Buket Gülübay
, Tuğba Şenoğlu
, Ayça Aykaç
, Derya Cebecioğlu) Galatasaray
: Leys, Jackson, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz ( Gizem Karadayı
, Cansu Çetin
, Dilara Gedikoğlu, Çağla Akın
, Buse Kayacan)
Setler: 25-23, 25-18, 25-18
Süre: 80 dakika (30, 24, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.
Vakıfbank üst üste dördüncü maçını kazanırken, Galatasaray üçüncü kez mağlup oldu.
Vestel,Gizem Güner,Galatasaray,Vakıflar Bankası
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:00