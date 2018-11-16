16 Kasım 2018, 20:57
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon : EczacıbaşıHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliEczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Dilara Bağcı)THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic,...

Salon : Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Dilara Bağcı)

THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan, Mislina Yağmur Kılıç)

Setler: 25-14, 25-21, 25-23

Süre: 78 dakika (20, 30, 28)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, THY'yi 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA ligdeki beşinci maçını da galibiyetle tamamlarken, THY ikinci kez mağlup oldu. Vestel,Dilara Bağcı,Berin Yıldırım,Eczacıbaşı Topluluğu
16 Kasım 2018 Cuma 20:57



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