Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon : Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Kim Koung
, Beyza Arıcı
(Simge
Aköz, Meliha İsmailoğlu
, Gibbemeyer, Dilara Bağcı
) THY
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım
, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan
, Mislina Yağmur Kılıç)
Setler: 25-14, 25-21, 25-23
Süre: 78 dakika (20, 30, 28)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, THY'yi 3-0 yendi.
Eczacıbaşı VitrA ligdeki beşinci maçını da galibiyetle tamamlarken, THY ikinci kez mağlup oldu.
Vestel,Dilara Bağcı,Berin Yıldırım,Eczacıbaşı Topluluğu