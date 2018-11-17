Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Ramazan Çelik Fenerbahçe
: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle
Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan
, Damla Çakıroğlu) Galatasaray
HDI Sigorta
: Leys, Jackson, Çağla Akın
, Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı
, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin
, Melike Yılmaz
, Elifsu Ericek
, Sinem Yıldız, Dilara Gedikoğlu)
Setler: 25-19, 25-16, 28-26
Süre: 93 dakika (26, 26, 41)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
İlk sette Fenerbahçe, taktik servis atarak rakibini oyundan düşürdü ve ilk 11 sayıda 10-1'lik üstünlük yakaladı. Teknik molaya 12-3 önde giren Fenerbahçe karşısında Galatasaray, etkili hücumlarla toparlandı ancak sarı-lacivertliler seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette Fenerbahçe, Vargas'la köşelerden bulduğu smaç sayılarla teknik molaya 12-4 önde girdi. Etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, bu seti de 25-16 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü set çekişmeli geçti. Teknik molaya Galatasaray, Meryem Boz'un sayılarıyla 12-11 önde girdi. Etkili servisleriyle Fenerbahçe, çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.
Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
ve yönetim kurulu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.
Şenyurt,Vestel,Sigorta,Galatasaray
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:18