17 Kasım 2018, 16:18
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Ramazan ÇelikFenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Ramazan Çelik

Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Sinem Yıldız, Dilara Gedikoğlu)

Setler: 25-19, 25-16, 28-26

Süre: 93 dakika (26, 26, 41)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

İlk sette Fenerbahçe, taktik servis atarak rakibini oyundan düşürdü ve ilk 11 sayıda 10-1'lik üstünlük yakaladı. Teknik molaya 12-3 önde giren Fenerbahçe karşısında Galatasaray, etkili hücumlarla toparlandı ancak sarı-lacivertliler seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe, Vargas'la köşelerden bulduğu smaç sayılarla teknik molaya 12-4 önde girdi. Etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, bu seti de 25-16 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set çekişmeli geçti. Teknik molaya Galatasaray, Meryem Boz'un sayılarıyla 12-11 önde girdi. Etkili servisleriyle Fenerbahçe, çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Şenyurt,Vestel,Sigorta,Galatasaray
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:18



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