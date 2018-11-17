17 Kasım 2018, 16:39
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret FidanAydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Nikolaeva) VakıfBank: Cansu Özbay, Ting, Kübra Çalışkan, Rasic, Robinson,...

Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Nikolaeva)


VakıfBank: Cansu Özbay, Ting, Kübra Çalışkan, Rasic, Robinson, Ebrar Karakurt, ( Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Sloetjes, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

Setler: 13-25, 18-25, 21-25

Süre: 81 dakika (23, 29, 29)


Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Sazlıdere,Mimar Sinan,Vestel,Büyükşehir Belediyespor
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:39



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