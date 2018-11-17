Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere
, Ezgi Akyıldız, Nikolaeva)
VakıfBank: Cansu Özbay
, Ting, Kübra Çalışkan
, Rasic, Robinson, Ebrar Karakurt
, ( Ayça Aykaç
, Tuğba Şenoğlu
, Sloetjes, Buket Gülübay
, Derya Cebecioğlu)
Setler: 13-25, 18-25, 21-25
Süre: 81 dakika (23, 29, 29)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Sazlıdere,Mimar Sinan,Vestel,Büyükşehir Belediyespor
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:39