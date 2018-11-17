Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü
Spor Kompleksi
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Recep Karakoç
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Kara (Simay Kurt, Ceyda Aktaş
, Ayşegül Girgin) Çanakkale Belediyespor
: Ece Hocaoğlu
, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul, Birgül Güler
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Gökçe
Aksoylu, Semra Özer, Işıl Öz)
Setler: 26-24, 26-24, 25-20
Süre: 97 dakika (33, 34, 30)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Vestel,Çanakkale Belediyespor,Beylikdüzü,voleybol
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:23