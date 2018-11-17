17 Kasım 2018, 18:23
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Bülent Bozkurt, Recep KarakoçKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Kara (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül...

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Kara (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Gökçe Aksoylu, Semra Özer, Işıl Öz)

Setler: 26-24, 26-24, 25-20

Süre: 97 dakika (33, 34, 30)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Vestel,Çanakkale Belediyespor,Beylikdüzü,voleybol
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:23



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