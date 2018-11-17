17 Kasım 2018, 19:02
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Erkan SarıHalkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur Doğan, Gülece Güder, Derya Çayırgan, Ada Germen)Karayolları: Elif Şahin,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur Doğan, Gülece Güder, Derya Çayırgan, Ada Germen)

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Ayçin Akyol, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Kübra Kegan)

Setler: 24-26, 23-25, 27-29

Süre: 104 dakika (35, 34, 35)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Karayolları, Halkbank'ı 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel,Eylül
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:02



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