Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Eylül
Akarçeşme, Simge
Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur
Doğan, Gülece Güder, Derya Çayırgan, Ada Germen)
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Ayçin Akyol, Tumas, Tuğçe Ceyhan
, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin
, Mariana Aydın
, Kübra Kegan)
Setler: 24-26, 23-25, 27-29
Süre: 104 dakika (35, 34, 35)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Karayolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel,Eylül
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:02