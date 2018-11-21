21 Kasım 2018, 15:41
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun ŞenerBeşiktaş: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)

Setler: 25-22, 25-23, 25-14

Süre: 75 dakika (25, 29, 21)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:41



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