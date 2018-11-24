Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut
VakıfBank: Cansu Özbay
, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu
, Kübra Çalışkan
( Ayça Aykaç
, Buket Gülübay
, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Lazic, Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Aslı Tecimer, Çağla Bengi, Hande Korkut
)
Setler: 25-14, 25-20, 25-20
Süre: 79 dakika (23, 28, 28)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
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24 Kasım 2018 Cumartesi 15:59