24 Kasım 2018, 15:59
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Metin KorkutVakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Lazic, Selin Arifoğlu...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Lazic, Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Aslı Tecimer, Çağla Bengi, Hande Korkut)

Setler: 25-14, 25-20, 25-20

Süre: 79 dakika (23, 28, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Vestel,voleybol,Karakurt,Ayça Aykaç
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:59



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