Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Nikolaeva, Seda Arısoy, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-17, 25-17, 25-15
Süre : 76 dakika (28, 23, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Gizem Karadayı,Aydın,Büyükşehir Belediyespor,Sigorta
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:24