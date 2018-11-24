24 Kasım 2018, 18:24
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Nikolaeva, Seda Arısoy, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-17, 25-17, 25-15

Süre : 76 dakika (28, 23, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Gizem Karadayı,Aydın,Büyükşehir Belediyespor,Sigorta
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:24



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