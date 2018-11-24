Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman
, BarışKarakoyun Çanakkale Belediyespor
: Ebru Bedir, Birgül Güler
, Ece Hocaoğlu
, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Işıl Öz, Yasemin Yıldırım
, SemraÖzer, Gökçe
Çiçek Aksoylu) Eczacıbaşı
VitrA: Güldeniz Önal
, Boskovic,Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı
, Larson, Ezgi Dilik
( Dilara Bağcı
, Meliha İsmailoğlu
, Kim Koung
, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz
, Merve Atlıer)
Setler: 24-26, 11-25, 21-25
Süre: 79 dakika (32, 22, 25)
Voleybol VestelVenus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Ece Hocaoğlu,Birgül Güler,Yılmaz Duman,Vestel
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:44