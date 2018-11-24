24 Kasım 2018, 20:44
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: AnafartalarHakemler: Yılmaz Duman, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Işıl Öz, Yasemin Yıldırım, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu)Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal, Boskovic, Gibbemeyer, Büşra...

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yılmaz Duman, Barış
Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Işıl Öz, Yasemin Yıldırım, Semra
Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal, Boskovic,
Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Larson, Ezgi Dilik ( Dilara Bağcı, Meliha İsmailoğlu, Kim Koung, Gamze Kılıç,
Gözde Yılmaz, Merve Atlıer)

Setler: 24-26, 11-25, 21-25

Süre:
79 dakika (32, 22, 25)

Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi. Ece Hocaoğlu,Birgül Güler,Yılmaz Duman,Vestel
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:44



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