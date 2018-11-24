Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz Beşiktaş
: Ceren Kestirengöz
, Janset
Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)
Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Burcu Yüzgenç, Hande Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül
Akarçeşme, Duygu Doğan
, Ada Germen, Simge
Yalçın, Sakradzija)
Setler: 28-26, 15-25, 25-21, 25-20
Süre: 122 dakika (36, 24, 32, 30)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Halkbank'ı 3-1 yendi.
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24 Kasım 2018 Cumartesi 20:50