24 Kasım 2018, 20:50
»»

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Seçkin Yener, Ramazan DemirözBeşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Burcu Yüzgenç, Hande...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)

Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Burcu Yüzgenç, Hande Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Duygu Doğan, Ada Germen, Simge Yalçın, Sakradzija)

Setler: 28-26, 15-25, 25-21, 25-20

Süre: 122 dakika (36, 24, 32, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Halkbank'ı 3-1 yendi. voleybol,Burhan Felek,Vestel,Pınar
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:50



YORUMLAR