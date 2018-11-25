Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Aylin Turnaoğlu THY
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım
, Mislina Kılıç, Duygu Arslan
, Su Zent, Nikolic) Fenerbahçe
: Antonijevic, Ramos, Dicle Babat
, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Bahar Toksoy, Sıla Çalışkan
)
Setler: 21-25, 23-25, 17-25
Süre: 80 dakika (27, 30, 23) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları
'nı 3-0 mağlup etti.
Vestel,Berin Yıldırım,Fenerbahçe
25 Kasım 2018 Pazar 18:39