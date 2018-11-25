25 Kasım 2018, 18:39
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Aylin TurnaoğluTHY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Su Zent, Nikolic)Fenerbahçe: Antonijevic, Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar (Melis Yılmaz,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu

THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Su Zent, Nikolic)

Fenerbahçe: Antonijevic, Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Bahar Toksoy, Sıla Çalışkan)

Setler: 21-25, 23-25, 17-25

Süre: 80 dakika (27, 30, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Vestel,Berin Yıldırım,Fenerbahçe
25 Kasım 2018 Pazar 18:39



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