Salon: Vakıfbank
Spor Sarayı
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç
VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Sloetjes (Gizem Güner
)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: Seray Altay
, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ayşegül Girgin, Ceyda Aktaş
, Buse Kara)
Setler: 25-17, 25-15, 25-20
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 8. hafta maçında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Gizem Güner,Beylikdüzü,Vakıflar Bankası,voleybol