27 Kasım 2018, 21:00
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçVakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Sloetjes (Gizem Güner)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş,...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Sloetjes (Gizem Güner)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ayşegül Girgin, Ceyda Aktaş, Buse Kara)

Setler: 25-17, 25-15, 25-20

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. hafta maçında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Gizem Güner,Beylikdüzü,Vakıflar Bankası,voleybol
27 Kasım 2018 Salı 21:00



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