Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Spor Salonu
Hakemler: Caner Çıldır
, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu
, Büşra Kılıçlı
, Gözde Yılmaz
, Kim, Gibbemeyer (Simge
Aköz, Ezgi Dilik
, Boskovic, Güldeniz Önal
, Beyza Arıcı
)
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan
, Gerasymova (Gülçin Doğan, Mariana Aydın
, Ayçin Akyol, Seda Canlı, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Betül Çetin
)
Setler: 25-23, 25-17, 25-23
Süre: 85 dakika (30, 27, 28) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Çıldır,Vestel,Beyza Arıcı,Eczacıbaşı Topluluğu
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:13