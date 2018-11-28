28 Kasım 2018, 18:13
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı Spor SalonuHakemler: Caner Çıldır, Mehmet TopalEczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Kim, Gibbemeyer (Simge Aköz, Ezgi Dilik, Boskovic, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı)Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe...

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Caner Çıldır, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Kim, Gibbemeyer (Simge Aköz, Ezgi Dilik, Boskovic, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı)

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Seda Canlı, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Betül Çetin)

Setler: 25-23, 25-17, 25-23

Süre: 85 dakika (30, 27, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Çıldır,Vestel,Beyza Arıcı,Eczacıbaşı Topluluğu
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:13



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