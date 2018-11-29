Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Yasin İlhan
Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül
Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur
Doğan, Ceyda Durukan)
VakıfBank: Cansu Özbay
, Tuğba Şenoğlu
, Rasic, Ebrar Karakurt
, Robinson, Kübra Çalışkan
( Ayça Aykaç
, Buket Gülübay
, Derya Cebecioğlu, Sloetjes)
Setler: 18-25, 12-25, 21-25
Süre: 78 dakika (25, 28, 25)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
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29 Kasım 2018 Perşembe 15:27