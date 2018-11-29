29 Kasım 2018, 15:27
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ayşim Erginay, Yasin İlhanHalkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Ceyda Durukan)VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Ebrar Karakurt, Robinson, Kübra Çalışkan (Ayça...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Yasin İlhan

Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Ceyda Durukan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Rasic, Ebrar Karakurt, Robinson, Kübra Çalışkan ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Sloetjes)

Setler: 18-25, 12-25, 21-25

Süre: 78 dakika (25, 28, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel,Eylül
29 Kasım 2018 Perşembe 15:27



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