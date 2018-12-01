01 Aralık 2018, 17:04
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Mehmet GülTHY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Nikolic, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, İpek Ercan, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Nikolic, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Funda Bilgi, İpek Ercan, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Işıl Öz, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Ebru Bedir)

Setler: 25-16, 21-25, 25-21, 23-25, 15-12

Süre: 139 dakika (24, 31, 32, 33, 19)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde THY, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Duygu Arslan,Berin Yıldırım,Çanakkale Belediyespor
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:04



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