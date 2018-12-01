Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül THY
: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Nikolic, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım
, Funda Bilgi, İpek Ercan, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan
) Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul, Ece Hocaoğlu
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Işıl Öz, Semra Özer, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Ebru Bedir)
Setler: 25-16, 21-25, 25-21, 23-25, 15-12
Süre: 139 dakika (24, 31, 32, 33, 19)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde THY, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Duygu Arslan,Berin Yıldırım,Çanakkale Belediyespor
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:04