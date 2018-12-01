01 Aralık 2018, 17:53
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet TopalKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Simon Lee (Melisa Memiş, Buse Kara, Simay Kurt, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Deniz Uyanık)Beşiktaş: Ceren...

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Drews, Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Simon Lee (Melisa Memiş, Buse Kara, Simay Kurt, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Deniz Uyanık)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)

Setler: 21-25, 21-25, 17-25

Süre: 78 dakika (27, 27, 24)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Vestel,Beşiktaş,Beylikdüzü,voleybol
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:53



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