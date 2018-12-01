01 Aralık 2018, 20:04
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay SevimNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe, Aslı Tecimer)Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande...

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe, Aslı Tecimer)

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, Jackson ( Gizem Karadayı, Melike Yılmaz, Cansu Çetin, Nurse Gökbudak Aydınlar)

Setler: 23-25, 24-26, 19-25

Süre: 90 dakika (31, 33, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Zeynep Seda,Vestel,Sigorta,Galatasaray
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:04



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