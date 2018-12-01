Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda
Uslu, Seda Menekşe, Aslı Tecimer) Galatasaray
HDI Sigorta
: Leys, Çağla Akın
, Aslı Kalaç
, Hande Baladın
, Meryem
Boz, Jackson ( Gizem Karadayı
, Melike Yılmaz
, Cansu Çetin
, Nurse Gökbudak Aydınlar)
Setler: 23-25, 24-26, 19-25
Süre: 90 dakika (31, 33, 26)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Zeynep Seda,Vestel,Sigorta,Galatasaray
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:04