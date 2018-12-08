08 Aralık 2018, 16:01
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: AnafartalarHakemler: Ali Bağde, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Işıl Öz, (Yasemin Şahin, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu)Fenerbahçe: Ana Antonijevic, Dicle Nur Babat, Abreu...

Salon:
Anafartalar

Hakemler: Ali Bağde, Barış
Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece
Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları,
Işıl Öz, (Yasemin Şahin, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe
Çiçek Aksoylu)

Fenerbahçe: Ana Antonijevic, Dicle Nur
Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G.
Bricio, Eda Erdem Dündar, Melis Yılmaz, (Damla Çakıroğlu, Merve
Daldeler)

Setler: 17-25, 17-25, 19-25

Süre:
74 dakika (25-24-25)

Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda,
Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi. Gökçe Çiçek ,Ece Hocaoğlu,Birgül Güler,Fenerbahçe
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:01



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