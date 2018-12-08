Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Anafartalar
Hakemler: Ali Bağde, BarışKarakoyun Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
, EceHocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları,Işıl Öz, (Yasemin Şahin, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, GökçeÇiçek Aksoylu) Fenerbahçe
: Ana Antonijevic, Dicle
NurBabat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G.Bricio, Eda Erdem
Dündar, Melis Yılmaz, (Damla Çakıroğlu, MerveDaldeler)
Setler: 17-25, 17-25, 19-25
Süre: 74 dakika (25-24-25)
Voleybolda VestelVenus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda,Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Gökçe Çiçek ,Ece Hocaoğlu,Birgül Güler,Fenerbahçe
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:01