08 Aralık 2018, 16:08
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Cansu Çetin, Elifsu Ericek, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)Halkbank: Fulden...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz ( Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Cansu Çetin, Elifsu Ericek, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)

Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Derya Çayırgan, Ceyda Durukan)

Setler: 25-19, 25-19, 25-11

Süre: 79 dakika (26, 31, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yendi. Vestel,Melike Yılmaz,Gizem Karadayı,Sigorta
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:08



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