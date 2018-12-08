Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu Galatasaray
HDI Sigorta
: Leys, Jackson, Çağla Akın
, Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz ( Gizem Karadayı
, Buse Kayacan, Cansu Çetin
, Elifsu Ericek
, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz
)
Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül
Akarçeşme, Ada Germen, Duygu Nur
Doğan, Derya Çayırgan, Ceyda Durukan)
Setler: 25-19, 25-19, 25-11
Süre: 79 dakika (26, 31, 22)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Vestel,Melike Yılmaz,Gizem Karadayı,Sigorta
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:08