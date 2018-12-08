08 Aralık 2018, 17:58
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz DumanAydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal İrgi, Lopez, Ecem Alıcı, Jineiry Martinez, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Seda Arısoy, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız)Nilüfer Belediyespor: Bailey,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal İrgi, Lopez, Ecem Alıcı, Jineiry Martinez, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Seda Arısoy, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız)

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Seda Menekşe, Elif Boran)

Setler: 25-19, 20-25, 25-15, 15-25, 7-15

Süre: 126 dakika (30, 27, 25, 27, 17)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci hafta karşılaşmasında, Nilüfer Belediyespor deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. Sazlıdere,Büyükşehir Belediyespor,Vestel
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:58



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