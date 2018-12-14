Salon: Beylikdüzü
Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş
(Melisa Memiş, Simay Kurt, Seray Altay
, Buse Melis Kara, Bahar Akbay) Galatasaray
HDI Sigorta
: Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Cansu Çetin
, Jackson, Çağla Akın
( Gizem Karadayı
, Leys, Nursevil Aydınlar, Sinem Yıldız)
Setler: 35-33, 20-25, 25-22, 18-25, 7-15
Süre: 141 dakika (42, 27, 29, 27, 16)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 9. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-2 yendi.
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14 Aralık 2018 Cuma 21:23