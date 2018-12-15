15 Aralık 2018, 17:42
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: AnafartalarHakemler: Yılmaz Duman, Fikret FidanÇanakkale Belediyespor: Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas,...

Salon:
Anafartalar

Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan

Çanakkale
Belediyespor: Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)

Setler: 27-25, 20-25, 19-25,
25-18, 11-15

Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27,
17)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Karayolları, deplasmanda Çanakkale
Belediyespor'u 3-2 yendi. Birgül Güler,Yasemin Yıldırım,Yılmaz Duman,Vestel
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:42



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