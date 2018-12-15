Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman
, Fikret Fidan
ÇanakkaleBelediyespor: Yasemin Yıldırım
, Melis Durul, Birgül Güler
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu
(Bihter Dumanoğlu, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan
, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin
, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)
Setler: 27-25, 20-25, 19-25,25-18, 11-15
Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27,17)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Karayolları, deplasmanda ÇanakkaleBelediyespor'u 3-2 yendi.
Birgül Güler,Yasemin Yıldırım,Yılmaz Duman,Vestel
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:42