Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Yasin İlhan
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Duygu Nur
Doğan) Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere
, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Ceyda Demirhan)
Setler: 23-25, 21-25, 20-25
Süre: 93 dakika (35, 29, 29)
Voleybolda, Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
Duygu Nur,Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel,Doğan Aydın
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:29