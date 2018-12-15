15 Aralık 2018, 20:29
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Yasin İlhanHalkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Duygu Nur Doğan)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Yasin İlhan

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Duygu Nur Doğan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Ceyda Demirhan)

Setler: 23-25, 21-25, 20-25

Süre: 93 dakika (35, 29, 29)

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. Duygu Nur,Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel,Doğan Aydın
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:29



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