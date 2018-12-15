15 Aralık 2018, 21:55
»»

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Nurper Özbar, Mehmet GülTHY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, Mislina Kılıç)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Duygu Arslan, Mislina Kılıç)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak, Merve Tanıl)

Setler: 25-19, 25-23, 18-25, 25-22

Süre: 113 dakika (25, 31, 27, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında THY, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Vestel,Pınar,Berin Yıldırım,Beşiktaş
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:55



YORUMLAR