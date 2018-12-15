Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül THY
: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım
, Duygu Arslan
, Mislina Kılıç) Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz
, Janset
Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar
Atasever, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak, Merve Tanıl)
Setler: 25-19, 25-23, 18-25, 25-22
Süre: 113 dakika (25, 31, 27, 30)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında THY, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Vestel,Pınar,Berin Yıldırım,Beşiktaş
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:55