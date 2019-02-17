Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk
Görmen Fenerbahçe Opet
: Fatma Yıldırım, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Dicle
Nur Babat, Merve Dalbeler) Çanakkale Belediyespor
: Ece Hocaoğlu
, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler
, Işıl Öz)
Setler: 25-15, 25-19, 25-21
Süre: 74 dakika (20, 24, 30)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA