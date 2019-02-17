17 Şubat 2019, 17:53
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ramazan Çevik, Selçuk GörmenFenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Dicle Nur Babat, Merve Dalbeler)Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul, Semra Özer,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Dicle Nur Babat, Merve Dalbeler)

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler, Işıl Öz)

Setler: 25-15, 25-19, 25-21

Süre: 74 dakika (20, 24, 30)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA


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