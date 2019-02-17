Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü
Spor Kompleksi
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş
, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Bahar Akbay, Seray Altay
, Ayşegül Girgin, Buse Melis Kara)
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Gizem Güner
, Buket Gülübay
, Ebrar Karakurt
)
Setler: 17-25, 17-25, 21-25
Süre: 72 dakika (21, 24, 27)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA