Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu Galatasaray
HDI Sigorta
: Meryem
Boz, Leys, Jackson
, Çağla Akın
, Hande Baladın
, Melike Yılmaz
( Gizem Karadayı
, Nursevil Aydınlar
, Cansu Çetin
, Atkinson)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş
(Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay
)
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 25-21
Süre: 101 dakika (23, 26, 24, 28)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
Gizem Karadayı, Beylikdüzü, Sigorta, voleybol, Spor
Kaynak: AA