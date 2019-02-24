24 Şubat 2019, 18:40
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet GülBeşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım, İrem Çor, Havlickova, Funda Bilgi, Su Zent, Duygu Arslan)

Setler: 26-24, 17-25, 18-25, 22-25

Süre: 111 dakika (31, 26, 26, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Bülent Bozkurt, Vestel, Pınar, Türk Hava Yolları, Spor
Kaynak: AA


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