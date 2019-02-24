24 Şubat 2019, 19:18
»»

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim ErginayKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz, Semra Özer)

Setler: 25-14, 25-23, 18-25, 12-25, 15-8

Süre: 116 dakika (23, 29, 27, 22, 15)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Karayolları, Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Çanakkale Belediyespor, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR